Le syndicaliste et ancien candidat du Nouveau parti anticapitaliste à l'élection présidentielle française, Philippe Poutou, a réitéré son soutien à la cause palestinienne, ainsi qu'aux moyens de lutte que les Palestiniens ont choisi pour résister après le 7 octobre.

Sollicité pour savoir s’il avait revu sa position depuis, le syndicaliste français a fustigé Israël, dénonçant tous ses crimes commis depuis 75 ans.

''L’Etat d’Israël bombarde et massacre un peuple'', a-t-il souligné, rappelant que ''25 000 personnes ont été tuées durant l’agression israélienne, dont des enfants et des jeunes''.

''On voit bien qu’Israël est un État terroriste, un État raciste et un État d’apartheid. On est face à un génocide avec un déplacement de 85% de la population'', a regretté Poutou.

L'ancien candidat à l'élection présidentielle française est, également, revenu sur les raisons de ses positions en faveur de la résistance palestinienne, expliquant que "l’attaque du Hamas (s'inscrit) dans le cadre d’une guerre coloniale qui dure depuis plus de 75 ans".

Interrogé au sujet des victimes civiles en Israël, Philippe Poutou a rappelé que le point de départ de la situation est dans l'occupation et l’oppression qui se perpétuent.

"Il y a eu une résistance palestinienne …de l’Initfada 1 à l’Intifada 2, ainsi que d’autres guerres et là, on s’est retrouvé dans une situation où la résistance palestinienne n’a quasiment plus aucune issue", a-t-il assuré.

Il convient de rappeler dans ce contexte qu’Israël mène, depuis le 7 octobre dernier, une guerre dévastatrice contre Gaza qui, à la date de lundi 22 janvier, a fait 25 295 morts et quelque 63 000 blessés, provoquant le déplacement d'environ 1,9 million de personnes, soit plus de 85 % de la population, en raison de la destruction massive des habitations et des infrastructures, selon les autorités de l'enclave palestinienne et les Nations unies.