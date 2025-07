Les forces "américano-britanniques lancent des raids sur la capitale Sanaa et sur plusieurs gouvernorats" du pays, a indiqué l'agence de presse des Houthis, Saba, dans une brève alerte en arabe.

Selon la chaîne télévisée des Houthis, al-Masirah, quatre frappes ont visé la base militaire d'Al-Dailami, située au nord de la capitale Sanaa, sous contrôle des rebelles.

Les États-Unis et le Royaume-Uni n'ont pas réagi dans l'immédiat à ces informations.

Les Houthis, mouvement qui soutient le Hamas dans son conflit contre Israël, ont revendiqué lundi une attaque contre un navire militaire américain au large du Yémen.

Les forces houthis "ont mené une opération militaire visant le cargo militaire américain Ocean Jazz dans le golfe d'Aden (…) "à l'aide de missiles ...", a affirmé le porte-parole militaire du mouvement, Yahya Saree.

Un responsable du département américain de la Défense a, pour sa part, soutenu "n'avoir rien vu de la sorte" et qualifié l'information de "fausse".

Depuis mi-novembre, les Houthis ont tiré de nombreux missiles et drones contre des navires qu'ils estiment liés à Israël, affirmant ainsi agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza.

Ces attaques ont perturbé le trafic dans cette zone maritime clé pour le commerce mondial et poussé les États-Unis à frapper à plusieurs reprises des sites Houthis, voire à placer à nouveau ce mouvement sur sa liste des entités terroristes.

Les rebelles ont répété, lundi, qu'ils continuent à "empêcher les navires israéliens" de traverser la Mer Rouge et le golfe d'Aden jusqu'à la fin de la guerre à Gaza, et à "répondre à toute attaque" contre le Yémen.

Le chef houthi Mohamed Ali al-Houthi a annoncé que l'attaque ne ferait que renforcer la détermination du peuple yéménite.

Dans une déclaration publiée sur le compte X d'al-Houthi mardi matin, il a dit que “ les Américains et les Britanniques doivent comprendre que nous sommes dans une période de réponse et que notre peuple ne sait pas comment se rendre”.

“ Vos frappes ne feront que rendre le peuple yéménite plus fort et plus déterminé à vous affronter, car vous êtes les agresseurs de notre pays”, a déclaré al-Houthi, chef du Comité révolutionnaire suprême du groupe.

Les Yéménites “se battent pour empêcher le génocide et le siège de la population de Gaza”, a-t-il déclaré, tout en accusant les États-Unis de protéger Israël, qu'il a qualifié de pays “ criminel terroriste”.