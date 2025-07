Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a qualifié la mort de 21 soldats dans la bande de Gaza survenue lundi de “l’une des journées les plus difficiles depuis le début de la guerre“ contre Gaza qui a débuté le 7 octobre 2023.

“Hier (lundi), nous avons traversé l’un des jours les plus difficiles depuis le début de la guerre. Je pleure nos soldats héroïques tombés au combat", a déclaré Netanyahu sur la plateforme X.

Et d’ajouter : "L'armée israélienne a ouvert une enquête sur la catastrophe. Nous devons tirer les leçons nécessaires et faire de notre mieux pour préserver la vie de nos guerriers".

Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a, pour sa part, qualifié la mort de 21 soldats de “matin amer“, dans un post sur la plateforme X.

"La peine et le chagrin sont trop lourds à supporter. Mais la mission est claire : détruire le Hamas et récupérer les otages. Nous allons nous mordre les lèvres et continuer. Nous n'avons pas le choix", a-t-il ajouté.

Mardi matin, l'armée israélienne a déploré la mort de 21 réservistes et la blessure grave infligée à un autre soldat, lors d'une bataille contre des combattants du mouvement Hamas, dans le centre de la bande de Gaza, survenue dans l’après-midi du lundi, à 16 heures locales.

La société de radiodiffusion publique israélienne a rapporté que les soldats ont péri alors qu’ils posaient des mines dans deux bâtiments du camp de Maghazi, dans la bande de Gaza. À la suite de cette opération, des membres du Hamas ont tiré des roquettes antichars, provoquant l'explosion des charges explosives et l'effondrement des deux bâtiments.

Ce même lundi, l'armée israélienne a annoncé la mort de 3 réservistes lors de combats dans le sud de la bande de Gaza, portant le bilan journalier à 24 soldats tués.

Avec ce dernier bilan, le nombre d'officiers et de soldats israéliens tués depuis le début de l'opération terrestre dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre 2023 s'est alourdi à 221, selon la société de radiodiffusion publique israélienne.