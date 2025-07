Le chef du renseignement national turc et des responsables irakiens de haut niveau ont discuté de la lutte commune contre le terrorisme dans la capitale irakienne, Bagdad.

Le chef de l'Organisation nationale du renseignement (MIT), Ibrahim Kalin, a rencontré le président irakien Abdul Latif Rashid et le premier ministre Mohammed Shia' Al Sudani, ont déclaré des sources sécuritaires, ce mardi.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté de diverses questions telles que les efforts de lutte contre le terrorisme, la menace du groupe terroriste PKK, les actions conjointes potentielles contre le PKK, la coopération en matière de sécurité, ainsi que la poursuite de la collaboration dans la lutte contre le groupe terroriste Daesh, ont déclaré les mêmes sources.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE - s’est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, y compris des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du PKK.

Projet de route de développement Turquie-Irak

Les réunions ont également abordé le projet de route de développement Turquie-Irak en tant que domaine de sécurité et de coopération économique. Avec son réseau ferroviaire et routier de 1 200 kilomètres, le projet de route de développement Turquie-Irak devrait relier le grand port d'Al Faw, prévu dans le Golfe, à la Turquie.

Le coût du projet est estimé à 17 milliards de dollars, l'achèvement de la première phase étant prévu pour 2028. Le projet devrait être achevé en trois étapes - 2028, 2033 et 2050 - et ouvrir l'Irak au monde par l'intermédiaire de la Turquie.

Les deux parties ont également discuté du conflit de Gaza et des implications de la guerre en cours pour l'Irak et les pays voisins.

Israël a bombardé la bande de Gaza après une attaque transfrontalière du groupe de résistance palestinien Hamas le 7 octobre, tuant au moins 25 490 Palestiniens et en blessant 63 354. Près de 1 200 Israéliens auraient été tués lors de l'attaque du Hamas.

Au cours de sa visite en Irak, M. Kalin s'est également entretenu avec des représentants de groupes chiites et sunnites, ainsi qu'avec des représentants de la communauté turkmène.