"Nous saluons la signature par le président turc Erdogan des articles de ratification de l'adhésion de la Suède à l'OTAN", a déclaré vendredi Blinken sur X.

Plus tôt dans la journée, la loi adoptée par le parlement turc approuvant l'adhésion de la Suède à l'OTAN a été publiée dans la Gazette officielle de la Turquie, finalisant ainsi la ratification, a déclaré la Direction de la Communication.

"Nous nous réjouissons de recevoir les documents (de ratification) à Washington et d'accueillir la Suède en tant que 32e allié de l'OTAN. La Suède et l'Alliance sont plus forts ensemble", a encore écrit Blinken.

Le président Erdogan a signé le décret présidentiel sur l'accession du pays nordique à l'alliance militaire et a approuvé le protocole. La loi est désormais entrée en vigueur.

Le parlement turc a ratifié l'adhésion de la Suède lors d'un vote de 287 voix pour et 55 contre, mardi.

L'admission d'un nouveau membre nécessite le soutien unanime de tous les membres de l'OTAN, et la Hongrie est désormais le seul allié à ne pas avoir ratifié l'adhésion de la Suède.

La Suède et la Finlande ont déposé leur candidature à l'adhésion à l'OTAN en mai 2022, suite au déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine la même année. La Finlande a rejoint l'alliance en tant que 31e membre en avril 2023.