Les Etats-Unis ont annoncé samedi avoir mené une “frappe d'autodéfense” contre un missile antinavire des Houthis en mer Rouge.

Les forces américaines ont déterminé que le missile représentait une "menace imminente" pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région.

"Le 27 janvier à environ 3h45 (heure de Sanaa), les forces du Commandement central américain ont mené une frappe contre un missile antinavire des Houthis dirigé vers la mer Rouge et qui était prêt à être lancé", a écrit le Commandement central américain (CENTCOM) sur son site Internet.

L’armée américaine insiste que ses forces étaient en état de “légitime défense”, que cette frappe "protégera la liberté de navigation et rendra les eaux internationales plus sûres pour les navires de la marine américaine et les navires marchands".

Un pétrolier en détresse

Cette attaque intervient quelques heures après l’annonce par l’armée américaine qu’un missile antinavire des Houthis aurait endommagé un pétrolier dans le golfe d'Aden. Un navire de la marine américaine est intervenu pour apporter son aide au pétrolier en détresse, mais aucun blessé n'est à déplorer.

Le Marlin Luanda, battant pavillon des Îles Marshall, avait lancé un appel de détresse et signalé des dommages, a indiqué le Commandement central américain dans un message sur X. L'USS Carney et d'autres navires de la coalition portaient assistance au pétrolier, a indiqué le commandement central.

La tension va crescendo en mer Rouge parallèlement aux péripéties de la campagne militaire israélienne contre la bande de Gaza.

“Solidarité avec Gaza”

Les Houthis ont mené une série d'attaques contre des navires commerciaux qui auraient des liens avec Israël, en solidarité avec la population de Gaza.

Le groupe armé yéménite affirme que ses attaques visent à faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à ses opérations meurtrières contre la bande de Gaza, qui a fait plus de 26 000 victimes depuis le 7 octobre.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé des frappes aériennes contre des cibles houthies au Yémen en représailles aux attaques, qui ont fait craindre une nouvelle poussée d'inflation et une perturbation de la chaîne d'approvisionnement.

En décembre dernier, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a annoncé la création d'une mission multinationale, l'opération Prosperity Guardian, pour contrer les attaques des Houthis.