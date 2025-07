"Cette vente soutiendra les objectifs de politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en améliorant les capacités aériennes et l'interopérabilité d'un allié de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) qui est une force de stabilité politique et économique en Europe", a déclaré l'Agence américaine de coopération en matière de sécurité de la défense dans un communiqué.

"La vente proposée de cet équipement et de ce soutien ne modifiera pas l'équilibre militaire de base dans la région", a-t-elle ajouté.

L'approbation est intervenue après que la Turquie a soumis des documents liés au protocole d'adhésion à l'OTAN de la Suède après sa ratification, mardi, par le Parlement turc.

La Turquie a émis une demande d’acquisition de 40 nouveaux avions F-16 Block 70 ainsi que de 79 kits de modernisation auprès des États-Unis, en octobre 2021, pour mettre à niveau ses F-16 restants au niveau Block 70.

La demande comprend 32 avions F-16 C Block 70, 8 avions F-16 D Block 70, 48 moteurs F110-GE-129D, ainsi que 119 pour le programme de modernisation - 79 installés, 40 pièces de rechange.

Le Département d'État a informé le Congrès en janvier dernier de la vente des avions de chasse F-16, mais certains législateurs clés du Congrès s’étaient engagés à rejeter l'accord en raison de plusieurs demandes, notamment en rendant l'achat conditionnel à l'approbation par Ankara de la demande d'adhésion à l'OTAN de la Suède.

Le Congrès a le droit de s'opposer à la détermination du Département d'État dans les 15 jours ouvrables pour les approbations de vente accordées aux membres de l'OTAN, y compris la Turquie, membre de l'alliance depuis plus de 70 ans.

Le président du Comité des relations étrangères du Sénat, Ben Cardin, a déclaré dans un communiqué, vendredi, qu'il permettrait la vente après la ratification par Ankara de la demande d'adhésion à l'OTAN de la Suède.

Le sénateur Jim Risch, membre le plus élevé du Comité des relations étrangères, avait annoncé fin octobre qu'il abandonnerait son objection à la vente après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné son feu vert à la demande de la Suède de rejoindre l'OTAN.

Le président du Comité des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, et le membre le plus élevé du Comité des affaires étrangères de la Chambre, Gregory Meeks, ont publié des communiqués indiquant qu'ils approuvent la vente à la Turquie.