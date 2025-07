Le directeur de la Communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a salué la décision de la Cour internationale de Justice concernant la guerre menée par Israël à Gaza comme “une décision judicieuse qui constitue une étape importante sur la voie de la responsabilisation d'Israël pour ses crimes de guerre”.

M. Altun s’est félicité de la décision de la Cour qui représente “une exception historique à tant d'échecs et de doubles standards de la part de nombreux gouvernements occidentaux”, dénonçant, par là même, le silence complice face aux actes de nettoyage ethnique d'Israël.

“Nous nous félicitons de cette décision et espérons qu'elle ouvrira la voie à la responsabilisation d'Israël et à la justice pour des milliers de civils palestiniens innocents”, a-t-il développé, s’engageant à soutenir tous les efforts consentis pour contraindre les responsables à répondre de leurs crimes.

Faisant remarquer qu’il ne s'agit pas d'une décision sans lendemain, mais d'une décision “juridiquement contraignante pour les pays signataires”, le haut responsable turc a émis l’espoir de voir cette sentence “dissuader Israël de poursuivre son agression et sa politique d'extermination et de dépossession des Palestiniens”.

Sous la direction et le leadership du président Erdogan, assure M. Altun, “nous continuons à travailler dur pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et permanent. Nous appelons à l'ouverture de négociations en vue de la création d'un État palestinien souverain et indépendant. Nous pensons que c'est le seul moyen de parvenir à une paix durable.”

Tout en se déclarant optimiste quant au potentiel de l'affaire en cours devant la CIJ contre Israël, et à la promesse de réveiller les gouvernements occidentaux au sujet des crimes israéliens contre les Palestiniens, le directeur de la Communication interpelle la communauté internationale : “Il faut cesser de traiter Israël comme une exception au droit et aux normes internationales.”

Pour rappel, la Cour internationale de Justice, saisie par l'Afrique du Sud, a appelé vendredi Israël à empêcher tout acte éventuel de "génocide" à Gaza.

La Cour a sommé Israël, qui contrôle l'entrée de l'aide internationale dans ce territoire assiégé, de prendre "des mesures immédiates" pour permettre l'accès à l'aide à Gaza.