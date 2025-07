“La décision prise hier par la Cour internationale de Justice fait écho à notre devise selon laquelle le monde est plus grand que cinq”, a déclaré Erdogan.

“Nous demandons une fois de plus à Israël d’entendre la voix de la communauté internationale et de cesser immédiatement ses attaques et ses massacres”, a-t-il ajouté.

L'Afrique du Sud a intenté un procès contre Israël devant la CIJ de La Haye le 29 décembre dernier pour des accusations de génocide contre les Palestiniens.

Vendredi, la CIJ a jugé plausible l'allégation de l'Afrique du Sud selon laquelle Israël commet un génocide. La cour a émis une ordonnance intérimaire exhortant Israël à cesser d'entraver les livraisons d'aide à Gaza et à améliorer la situation humanitaire.

Après le jugement, Erdogan a salué la décision intérimaire de la CIJ, décrivant les mesures provisoires prises comme “précieuses”.

“Nous continuerons à suivre le processus pour veiller à ce que les crimes de guerre commis contre les civils palestiniens innocents ne restent pas impunis”, a affirmé Erdogan.