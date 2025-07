Pierrick Horel, secrétaire général du syndicat agricole, a informé de la fin des barrages sur RMC et d’une escalade significative dans leur mouvement de protestation.

D'après Maxime Buizard, un autre responsable du syndicat, qui s'est exprimé sur BFMTV, l'objectif est d'organiser "le blocus de Paris et de la petite couronne" dès dimanche soir.

Cette action vise à empêcher tout camion d'approvisionner Paris, et cela "aussi longtemps que nécessaire", a-t-il précisé, envisageant une durée minimale de cinq jours. En préparation de cette opération, les mobilisations actuelles en Île-de-France seront en grande partie suspendues ce week-end.

Selon la gendarmerie, le nombre de blocages diminue fortement : samedi à 06H00 (05H00 GMT), il y avait moins de 40 actions touchant 28 départements sur 101 au total.

Mais le mouvement reste diffus, avec des situations qui varient localement à travers la France et des autoroutes qui restaient coupées notamment dans le Sud.

Pour rappel, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), syndicat agricole majeur, a appelé vendredi les agriculteurs de France à poursuivre leur mobilisation et à "ne pas utiliser la violence", après les annonces du chef du gouvernement Gabriel Attal pour désamorcer la crise qui secoue le monde agricole.

Le locataire de Matignon s'est rendu vendredi dans une exploitation agricole française pour annoncer des mesures d'urgence dont l'abandon de la hausse de la taxe sur le gazole non routier et des sanctions lourdes contre trois industriels ne respectant pas la loi sur les prix.

Des mesures visant à apaiser la colère des agriculteurs qui manifestent depuis une dizaine de jours. Une colère visible également à l'échelle européenne, avec des manifestations similaires en Roumanie, Pologne, aux Pays-Bas ou encore en Allemagne.

Ces annonces ne calment pas "la colère", a insisté vendredi le président de la FNSEA Arnaud Rousseau : "il faut aller plus loin".

La Confédération paysanne, troisième syndicat agricole, classé à gauche, veut "continuer la mobilisation".

Les agriculteurs ont exprimé un mélange de passion et de désespoir, les cortèges exhibant ici un pendu de paille, affichant là, le slogan "Enfant on en rêve, adulte on en crève".

La mobilisation a été endeuillée mardi par la mort accidentelle d'une agricultrice et de sa fille au niveau d’un barrage à Pamiers (Sud-Ouest) où une marche blanche aura lieu samedi à partir de 13H30 (12H30 GMT).