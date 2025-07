L'autorité israélienne de radiodiffusion a rapporté que la police "a tenté de disperser les manifestants sur la place de Paris, dans le centre de Jérusalem-Ouest, où plusieurs d'entre eux ont été arrêtés". L'évacuation de Jérusalem-Ouest, estimée à plusieurs centaines de personnes, a fait suite à des affrontements avec la police.

Les protestataires réclamaient la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahu et la libération des otages détenus à Gaza.

À Tel-Aviv, la police a arrêté plusieurs manifestants sur la place Kaplan, dans le centre-ville, tandis que des centaines de personnes ont été dispersées par la force et que du matériel de protestation a été saisi, selon le journal Yedioth Ahronoth.

Plusieurs autres régions d'Israël ont été le théâtre de manifestations auxquelles ont participé des milliers de personnes, réclamant la destitution du gouvernement et la libération des otages. Il s'agit notamment de Haïfa, Césarée, Kefar Sava, Rehovot et Beersheba, selon l'autorité israélienne de radiodiffusion et Yedioth Ahronoth.

Alors que les protestations s'intensifient, le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a fustigé samedi les manifestations des familles d’otages détenus à Gaza, estimant qu'elles ne sont d'aucune utilité, mais “donnent l'occasion au Hamas d'élargir ses revendications”.

Il a indiqué avoir donné des instructions au gouvernement ‘’pour accélérer l'activation d'un programme local d'industries de défense afin qu'Israël puisse devenir autonome’’.

‘’Notre objectif est d'éliminer le Hamas, car nous ne pouvons tolérer la présence de groupes armés dans la bande de Gaza. Cette guerre ne prendra pas fin avant de remplir cette mission’’, a insisté le Premier ministre israélien.