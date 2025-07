L'artillerie israélienne a pris pour cible ce lundi, une école gérée par l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), dans l'ouest de la ville de Gaza, où vivent des centaines de personnes déplacées.

L'attaque a fait plusieurs morts et des blessés parmi les civils.

D’après des journalistes sur place, des chars israéliens ont bombardé à plusieurs reprises une école de l'UNRWA dans le quartier d'Al-Rimal, abritant des centaines de Palestiniens déplacés.

De leur côté, des sources médicales palestiniennes du complexe médical Al-Shifa ont rapporté que le bombardement a tué 10 Palestiniens déplacés et en a blessé 15 autres, dont certains sont dans un état grave.

Les mêmes sources ont indiqué que les équipes médicales de l'hôpital avaient tenté de soigner les blessures avec des capacités médicales limitées en procédant à des extractions d'éclats des corps des victimes sans anesthésie et sans pansements pour refermer les plaies.

Dans la soirée de dimanche, le quartier d'Al-Rimal a été le théâtre de raids aériens et de frappes d'artillerie israéliennes les plus intenses depuis plus d'un mois, après le retrait des véhicules militaires de ce quartier de Gaza à la mi-janvier.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée israélienne mène des opérations militaires meurtrières contre Gaza, qui ont fait jusqu'à dimanche, 26 422 tués et 65 87 blessés, pour la plupart des femmes et des enfants et provoqué "des destructions à grande échelle et une catastrophe humanitaire sans précédent", selon les autorités palestiniennes et les Nations unies.