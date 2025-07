Les professionnels du secteur, notamment les agences immobilières, les promoteurs et les bailleurs, estiment que la "bombe sociale de demain", prédite par l'ancien ministre du Logement Olivier Klein, a déjà éclaté.

Selon la Fondation Abbé Pierre, qui lutte depuis des décennies contre la précarité et le mal-logement, le nombre de personnes sans domicile en France est passé à 330 000 en 2022, soit le double de 2012. Il est souligné que 30% de ces personnes ont un emploi, selon Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim).

Tous les indicateurs sont au rouge et la crise n’épargne aucune catégorie de la population, des étudiants aux salariés en passant par les locataires et même les propriétaires, affirme Eddie Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement (CNL).

La hausse significative des taux directeurs des banques centrales en 2022 pour lutter contre l'inflation a eu un impact majeur. Cela a entraîné une augmentation des taux immobiliers, forçant les banques à restreindre l'accès au crédit. Ces hausses ont aggravé des problèmes déjà existants, tels que le déclin de la production de logements sociaux, la baisse des subventions et la hausse des coûts de construction.

Lire aussi: Crise de logement s’aggrave en France : le gouvernement prend des mesures

Les autorisations de logements sociaux devraient chuter à 82 000 en 2023, le plus bas niveau depuis 2005, selon l'Union sociale pour l'habitat (USH), alors que 198 000 par an seraient nécessaires. Du côté des acheteurs, la capacité d'emprunt a diminué de 25% depuis janvier 2022, tandis que les prix des biens restent élevés. La Fnaim signale une baisse de 22% des ventes dans l'immobilier ancien en 2023, la plus forte depuis plus de 50 ans.

L'absence de mesures régulatrices de l'État et l'absence d'un ministre dédié au logement suscitent des critiques. On reproche au gouvernement de ne pas avoir pris de mesures générales de soutien à l'accession à la propriété ou à l'investissement locatif. Malgré les promesses récentes d'un "choc d'offre" de la part du Premier ministre Gabriel Attal, les acteurs du secteur attendent des actions concrètes pour résoudre la crise du logement.