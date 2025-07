A l’occasion de ce 100è anniversaire, le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a publié lundi dans Die Presse, l'un des principaux journaux autrichiens, une tribune intitulée "Héritage d'un siècle: Les relations entre la Turquie et l'Autriche".

"Nous célébrons l'honneur du centenaire de l'accord d'amitié qui a formé un pont historique entre la Turquie et l'Autriche", a-t-il écrit, mettant en exergue l'importance historique et le rôle de cet accord en tant que symbole des liens profonds entre les deux nations.

Au cours du siècle dernier, l'accord n'a pas seulement favorisé des relations politiques fortes, mais a également servi de jalon dans la promotion de la compréhension mutuelle et la collaboration entre les peuples turc et autrichien.

Les liens politiques entre les deux pays ont été renforcés par des visites de haut niveau et des discussions stratégiques, ce qui a permis une action commune sur la scène internationale et des positions partagées sur diverses questions, note le responsable.

Collaboration dans divers domaines

Dans son article, M. Altun a mis l’accent sur les investissements substantiels de l'Autriche en Turquie, soulignant que le volume total des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint environ quatre milliards de dollars. Altun s'est également dit optimiste quant à la possibilité de dépasser les cinq milliards de dollars sur la base de la vision exposée par le président Recep Tayyip Erdogan.

Il a en outre évoqué les progrès significatifs réalisés dans les domaines de la culture, de l'art et du tourisme, insistant sur la nature privilégiée de ces relations dans le contexte mondial actuel.

En ce qui concerne les droits de l'homme et la dignité, Altun a rappelé l'engagement de la Turquie en faveur des valeurs universelles, en particulier dans sa recherche active de solutions pacifiques et son soutien à une solution à deux États dans le contexte de la crise de Gaza.

L'article fait également remarquer que la Turquie joue un rôle proactif, tant à l'intérieur de ses frontières que sur la scène régionale et mondiale, notamment dans la crise russo-ukrainienne, où sa position stratégique et son appartenance à l'OTAN lui ont permis de jouer un rôle décisif.

Le directeur de la communication a enfin fait part de sa confiance dans le renforcement futur des relations entre la Turquie et l'Autriche, et dans la continuité du rôle de la Turquie en tant que fervent défenseur de la paix, de la stabilité et de la coopération dans le monde.

Il a enfin formulé le souhait de voir un développement durable de l'amitié et de la collaboration entre les deux pays au-delà du jalon des 100 ans.