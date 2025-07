Ces "mécanismes renforcés" permettront d’adopter "des mesures correctives rapides" en cas de perturbations importantes sur le marché européen, a indiqué la Commission européenne.

Cette proposition concerne les produits les plus sensibles, tels que la volaille, les œufs ou encore le sucre. L'Exécutif européen prévoit un "frein d'urgence" pour "stabiliser" les importations aux volumes moyens importés en 2022 et 2023, au-dessus desquels des droits de douane seraient réimposés, a précisé Bruxelles.

Les Européens avaient décidé en mai 2022 de suspendre pour un an les droits de douane sur les importations ukrainiennes dans l'UE afin de soutenir l'activité économique du pays en guerre. Cette exemption avait été prolongée au printemps 2023 puis jusqu'en juin 2024. Cette mesure n'a pas manqué de susciter la grogne des milieux agricoles européens qui pointent une "concurrence déloyale".

"On ne joue pas avec les mêmes règles. L’agriculture ukrainienne pèse l’équivalent d’un quart de l’agriculture européenne, en volailles et grandes cultures essentiellement, avec des normes environnementales et des standards de production très en deçà de nos pratiques", a déclaré le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Arnaud Rousseau, à La France Agricole.

Dans une déclaration commune, six organisations agricoles européennes ont, de leur côté, demandé de restreindre les importations de produits ukrainiens dans l'UE en les plafonnant, affirmant que la survie des agriculteurs et des éleveurs était en jeu.

Les manifestations des agriculteurs se multiplient depuis plusieurs jours dans plusieurs pays de l'Union européenne pour protester contre les conditions difficiles de travail et les règlements européens.

La journée de jeudi 1er février s’annonce particulièrement compliquée sur les routes, à Bruxelles, en raison d’une importante manifestation des agriculteurs couplée à un sommet européen.