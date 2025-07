Ces nominations, qui ont tardé à avoir lieu, auraient pu être annoncées après le discours de politique générale du Premier ministre, délivré le 30 janvier à l’Assemblée nationale. Mais, pour l’heure, aucune annonce à ce sujet n’a été faite.

Le retard persistant dans le pourvoi de postes clés suscite des interrogations quant à la gouvernance et à l'ordre de priorité accordé aux préoccupations urgentes de la nation.

Quelle est la raison derrière un tel délai de carence ?

Selon Jean-Christophe Gallien, cette vacance prolongée de postes clés pourrait résulter d’importantes négociations internes au cœur du dispositif majoritaire à l'intérieur même du parti Renaissance et de la majorité gouvernementale impliquant le Modem et Horizon ainsi que d’autres forces politiques qui pourraient être associées.

Le politologue indique à TRT français que la crise agricole peut aussi jouer un rôle dans ce délai, assurant qu’il y a une polarisation sur ce sujet-là.

Par ailleurs, Jean Christophe Galien suggère également que cela pourrait être une stratégie visant à renforcer le poids de certains ministres nommés dans la première vague. En d’autres termes, leur donner la possibilité de laisser une empreinte dans l’opinion publique.

Mais en attendant, le sort n’est toujours pas fixé pour plusieurs ministres délégués dont celui de l’Industrie, du Budget et de la Transition numérique. Idem pour le ministère chargé de la Mer, à la Biodiversité, des Outre-mer ou encore celui du Logement, alors que la France fait face à une crise majeure du logement et à une vague de froid suscitant l’inquiétude des associations qui estiment que près de 3 000 enfants sont actuellement à la rue.

La négligence apparente à la question du logement soulève de nombreuses critiques. “Aucun ministre du Logement n’a encore été désigné. Si c’est un choix délibéré, il s’agit d’une erreur politique majeure face à l’ampleur de la crise “, a alerté le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger, sur X.

Selon le politologue et expert en communication politique Jean-Christophe Gallien, “bien que le Premier ministre ait fait plusieurs annonces pour le secteur du logement lors de son discours à l'Assemblée nationale, il n’y a personne pour occuper le siège et donc il n’y a pas d’incarnation”. Pour le politologue, le fait de reléguer la question du logement à l'agenda des nominations est ambigu. Jean-Christophe Gallien suggère que cela pourrait être une manière de vouloir gouverner, le fait de prendre davantage de mesures au niveau du Premier ministre avant de les déléguer au ministre compétent.

Des portefeuilles fourre-tout

Le nouveau gouvernement est caractérisé notamment par sa composition resserrée, plus orientée à droite et avec des ministères qui, pour certains, regroupent des domaines très éloignés, comme c’est le cas plus criant avec le ministère des Sports qui hérite aussi de l’Éducation et de l’organisation des Jeux Olympiques.

A moins de six mois de l’évènement, personne n’a encore été nommé pour remplacer Clément Beaune aux Transports.

Les syndicats enseignants ont de leur côté exprimé leur mécontentement face à ce qu’ils considèrent comme une relégation de l’éducation au second plan par le nouveau gouvernement.

Catherine Vautrin, en charge du Travail, de la Santé et des Solidarités ne peut s’appuyer pour l’heure sur aucun ministre délégué à la Santé.