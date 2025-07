L'opération marque un autre coup significatif contre le réseau du Mossad en Turquie, à l’instar d’une opération similaire qui avait eu lieu en décembre 2023, entraînant des poursuites judiciaires contre 68 personnes.

L'Organisation nationale de renseignement de Turquie (MIT) et la Direction générale de la sécurité ont mené une opération conjointe à Istanbul et Izmir et appréhendé sept personnes suspectées de fournir indirectement des informations au Mossad, ont indiqué des sources sécuritaires vendredi.

Au cours de ces opérations simultanées, la police a interpellé sept des neuf suspects recherchés avec des mandats. Deux autres avaient été arrêtés auparavant.

L'enquête a révélé que le Mossad traquait ses cibles en Turquie grâce à des détectives privés qui effectuaient des missions de collecte d'informations biographiques, surveillance, investigation, documentation photo/vidéo, suivi en direct et installation de dispositifs de suivi.

L'enquête, toujours en cours, menée par le bureau du procureur en chef d'Istanbul a identifié neuf individus liés au service de renseignement israélien.

Ces personnes étaient soupçonnées de vendre des informations au Mossad pour un gain financier.

Cette opération marque un autre coup significatif contre le réseau du Mossad en Turquie. Une opération similaire a eu lieu en décembre 2023, entraînant des poursuites judiciaires contre 68 personnes.