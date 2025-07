Un député norvégien a annoncé jeudi, la nomination de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) au prix Nobel de la paix, alors que l'agence onusienne est en proie à de vives critiques israéliennes pour la participation présumée de certains de ses membres à l’attaque du 7 octobre en Israël.

Le député travailliste Asmund Okrost a déclaré au journal Dagbladet qu’il avait nommé l’UNRWA pour son travail de longue haleine, visant à apporter un soutien vital à la Palestine et à la région en général.

“ Ce travail est essentiel depuis plus de 70 ans, et est devenu encore plus vital au cours des trois derniers mois “, a ajouté le député, qui est également vice-président de la commission des affaires étrangères du Parlement.

Un groupe de 12 pays, parmi les principaux donateurs comme les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Suède, ont annoncé la suspension de leur financement à l'agence qui a craint jeudi de voir ses activités menacées d’ici fin février.

De son côté, la Norvège a fait savoir qu'elle ne suspendrait pas son financement à l'UNRWA, tout comme l’Irlande, l’Écosse et l’Espagne.

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a déclaré mercredi que l'UNRWA était l'épine dorsale de tous les efforts de réponse humanitaire à Gaza.

Des dizaines de milliers de personnes (ministres, parlementaires de tous pays, anciens lauréats, des professeurs d'université, etc.) sont autorisées à proposer un nom pour l’obtention du prix Nobel avant la date butoir du 31 janvier.

En dehors de l’UNRWA, les médias évoquent aussi des noms comme l’ex-président américain Donald Trump, le chef de l’Otan Jens Stoltenberg, l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), le pape François, le président colombien Gustavo Petro ou encore l’ONG Reporters sans frontières (RSF).

Le comité Nobel annoncera sa décision début octobre.

Lire: Tout savoir sur l’UNRWA, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens