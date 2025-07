Selon la correspondante d'Anadolu, présente sur place, les manifestants arborant des drapeaux palestiniens et sud-africains ont condamné l'attaque israélienne contre l'enclave palestinienne et appelé l'Exécutif français à agir pour la paix au Proche-Orient.

"Israël assassin, Macron complice", "une seule solution : arrêter l’occupation", "médias français, on veut la vérité", ont-ils scandé, alors que le cortège parti de Barbès à 13h00 (UTC1) se dirigeait à la place de la République pour fusionner avec une autre manifestation dénonçant la loi asile et immigration, adoptée en décembre dernier par le Parlement français.

"Gaza à Paris, résistance", "résistance antisioniste et anticapitaliste", pouvait-on lire sur les pancartes et banderoles déployées dans le cadre de cette mobilisation.

Outre les bombardements indiscriminés d'Israël contre la bande de Gaza, les manifestants, présents en centaines malgré le froid, ont également dénoncé la colonisation qui se poursuit en Cisjordanie. Arborant les photos de victimes des attaques israéliennes, ils rappelaient que ces visages "ne sont pas que des nombres."

Pour rappel, depuis le 7 octobre, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice sur Gaza, tuant plus de 27 200 personnes et blessant pas moins de 66 400 autres, dont la plupart sont des femmes et des enfants, selon les organisations onusiennes et les autorités palestiniennes. L'ONU a maintes fois souligné que l'offensive israélienne contre la bande de Gaza a causé "immense dévastation et une catastrophe humanitaire sans précédent".

Selon un communiqué conjoint publié par l'Autorité des affaires des prisonniers et ex-prisonniers et par la Société des prisonniers palestiniens, l'armée israélienne a arrêté 12 autres Palestiniens en Cisjordanie occupée, ce samedi. Ces nouvelles arrestations portent le nombre total de Palestiniens détenus par les forces israéliennes depuis le 7 octobre à 6 500.