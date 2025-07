Le conflit israélo-palestinien continue de s’étendre au Moyen-Orient. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé samedi des dizaines de cibles au Yémen. Ces raids interviennent au lendemain d'une série de frappes américaines en Syrie et en Irak, en représailles, après la mort de trois soldats américains en Jordanie le 28 janvier. C'est la troisième opération conjointe des Etats-Unis et du Royaume-Uni à l'encontre des Houthis.

Les frappes de samedi ont visé 36 cibles "dans 13 lieux au Yémen, en réponse aux attaques continues des Houthis contre le trafic maritime international et commercial ainsi que les navires de guerre transitant par la mer Rouge", indique un communiqué conjoint des Etats-Unis et du Royaume-Uni.

La télévision Al-Masirah, affiliée aux Houthis, a indiqué que les frappes visaient les districts d'Al-Luhayyah et d'Al-Durayhimi, sans fournir d'autres détails.

Tôt ce dimanche, les Etats-Unis ont annoncé avoir mené une nouvelle frappe contre un missile antinavire des Houthis qui était "prêt à être lancé contre des navires en mer Rouge", selon le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Le Centcom avait déjà indiqué samedi avoir procédé à des frappes ciblant six missiles antinavires des Houthis.

Paix pour la Palestine

"Soit il y a la paix pour nous, la Palestine et Gaza, soit il n'y a pas de paix et pas de sécurité pour vous dans notre région. Nous répondrons à l'escalade par l'escalade", a déclaré Nasr al-Din Amer, porte-parole des Houthis.

L'armée américaine a également détruit huit drones vendredi, au large du Yémen et quatre au sol afin de "protéger la liberté de navigation" des attaques des Houthis.

Les Houthis ont commencé à s'en prendre au trafic maritime en mer Rouge en novembre, visant des navires liés à Israël en solidarité avec les Palestiniens tués dans les massacres commis par Israël à Gaza. Pour rappel, la guerre d'Israël contre Gaza, qui en est à son 121e jour, a tué au moins 27 131 Palestiniens et en a blessé 66 287 autres.