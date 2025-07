Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le ministre français des Affaires étrangères se sont entretenus à propos de la situation à Gaza dans la capitale égyptienne, Le Caire. Les deux parties ont refusé toute mesure visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres.

“Pour ma première visite au Proche-Orient, j’ai tenu à me rendre d’abord en Égypte, partenaire stratégique de la France. Au Président, j’ai rappelé notre engagement pour un cessez-le-feu humanitaire à Gaza et une relance de la solution politique à deux États.” a partagé le ministre français sur X.

Les entretiens entre le président égyptien et le chef de la diplomatie française ont également été l’occasion de souligner le rôle central de l’UNRWA dans le soutien à la population dans la Bande de Gaza, particulièrement à la lumière des conditions humanitaires catastrophiques qui sévissent.

Séjourné a également rencontré son homologue égyptien Samih Shukri. Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Abu Zeid, a déclaré sur son compte de média social X que les deux ministres avaient discuté de la coopération économique, de l'investissement, de la fin de la guerre à Gaza et de l'accélération de l'aide humanitaire.

Après l'Égypte, M. Séjourné devrait avoir des entretiens en Israël, en Jordanie, en Palestine et au Liban dans le cadre de sa visite régionale.

Répondant aux questions des journalistes à bord de son vol vers l'Égypte, M. Séjourné a appelé les parties prenantes dans la situation prévalant à Gaza à faire preuve de retenue. Il a déclaré que faire preuve de retenue "signifierait prendre en compte la situation humanitaire, le problème de Gaza et le problème de la sécurité d'Israël" et que "c'est la voix et la position de la France depuis le début".

Des élus de gauche, Insoumis et écologistes, sont en route, aujourd’hui même, pour Rafah, à l'initiative du député de La France Insoumise Eric Coquerel, via l'Egypte, pour appeler au cessez-le-feu et rencontrer les acteurs de terrain, humanitaires et personnels soignants. "Cette action symbolique consiste à se faire entendre et à lire une déclaration", ajoute Eric Coquerel. "Et puis surtout, on va rencontrer des humanitaires, notamment du Croissant-Rouge palestinien et égyptien, dans les hôpitaux d'Al-Arich."