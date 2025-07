Le ministre des Affaires étrangères du Liban, Abdallah Buhabib, a indiqué qu'environ 100.000 personnes ont été déplacées dans le sud du Liban en raison des attaques d’Israël.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères libanais relatant une rencontre avec la présidente de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Kate Forbes, et sa délégation, M. Buhabib a souligné que les déplacés libanais ont besoin de toute aide humanitaire provenant d'organisations telles que la Croix-Rouge internationale.

Selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations, au total 86 000 civils ont quitté leurs foyers dans le sud du Liban pour se rendre dans des zones plus sûres.

Au cours des affrontements déclenchés le 8 octobre 2023 entre l'armée israélienne et le Hezbollah, 181 membres du Hezbollah et 30 civils libanais, ainsi que 6 civils israéliens et 10 soldats israéliens, ont perdu la vie.

Les attaques israéliennes ont fait 27.365 morts, en grande majorité des civils, selon un bilan publié dimanche par le ministère de la Santé de Gaza.