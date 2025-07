Le ministère de l’Éducation palestinien a révélé, que pas moins de 4.895 étudiants sont morts et 8514 autres blessés depuis le début de la guerre menée par Israël à Gaza, le 7 octobre dernier.

D’après la même source, les dégâts vont au-delà de Gaza, “en Cisjordanie occupée, 44 étudiants sont morts en martyrs et 283 autres ont été blessés, en plus de 89 personnes arrêtées”.

Le ministère a précisé que 239 membres du corps enseignant ont été tués et 836 autres blessés dans la bande de Gaza. En outre, il a souligné que 620 000 élèves sont toujours privés d’inscription dans leurs écoles depuis le 7 octobre.

De même, selon la même source, 286 écoles publiques et 65 autres centres éducatifs affiliés à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés (UNRWA) ont été bombardés et vandalisés dans la bande de Gaza.

L’essentiel de l’infrastructure a été détruit. Le ministère de l’Éducation a précisé que les attaques israéliennes à Gaza, ont touché 90% des établissements scolaires publics, dont 29% qui sont devenus inexploitables, alors que 133 écoles publiques sont utilisées comme centres d’hébergement pour les réfugiés.

Lire aussi:L’armée israélienne bombarde une école de l’UNRWA à Gaza