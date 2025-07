Un scandale peu commun vient ternir la réputation de la très prestigieuse Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI). Mediapart et BFMTV ont dévoilé qu’en 2022, un agent de l’institution a été condamné seulement à trois ans de prison, dont six mois ferme, pour un délit des plus répréhensibles: le détournement d’argent du service secret.

L’affaire révèle que le brigadier en question aurait accumulé près de 100.000 euros entre 2009 et 2016, en pleine période des attentats de 2015, ternissant ainsi l'intégrité du renseignement intérieur français.

Les faits sont des plus choquants: l’agent de 52 ans a avoué avoir détourné des sommes en espèces destinées aux opérations les plus sensibles de son service, notamment pour rémunérer des hackers informatiques chargés d'infiltrer des sites de propagande terroriste en pleine période des attentats de 2015.

L’agent, censé protéger la sécurité intérieure, a abusé de sa position en utilisant de faux papiers d'identité pour ouvrir un compte bancaire et y déposer les fonds volés aux hackers.

Ces faux papiers, légalement accessibles à sa section pour des opérations sous couverture, ont été utilisés de manière frauduleuse. De surcroît, le brigadier, décrit comme un spécialiste de la cryptomonnaie, aurait investi dans du matériel informatique dernier cri pour miner des bitcoins, accumulant ainsi un "magot" virtuel dépassant le million d'euros.

Ce scandale, qui met à mal la confiance du public envers les institutions censées assurer la sécurité du pays, a eu des répercussions graves sur plusieurs agents travaillant aux côtés du brigadier. Certains ont été placés en garde à vue, privés de leur habilitation "secret-défense" et contraints de quitter le service de manière abrupte.

Le brigadier, en poste pendant près de 20 ans au sein de cette institution d'élite, a été condamné à une interdiction définitive d'exercer la fonction de policier, une amende de 1 000 euros et la confiscation d'une berline de marque BMW.