Moody's a mis en exergue le poids de la guerre sur la dégradation de la situation économique en Israël qui devient un “risque” pour les potentiels investisseurs, alors qu’un autre front de combat s’active à la frontière avec le Liban.

"Le conflit militaire en cours avec le Hamas, ses suites et ses conséquences plus larges augmentent matériellement le risque politique pour Israël et affaiblissent ses institutions exécutives et législatives ainsi que sa solidité budgétaire, dans un avenir prévisible", a expliqué l’agence.

Au sujet de la dette israélienne, Moody’s l'a ramenée à une perspective "négative" en raison du "risque d'escalade" avec le Hezbollah, à la frontière nord.

En réaction, Benjamin Netanyahu a relativisé la décision de Moody's. "L'économie israélienne est forte. L'abaissement de la note n'est pas lié à l'économie, il est entièrement dû au fait que nous sommes en guerre", a déclaré le Premier ministre. "La côte remontera dès que nous aurons gagné la guerre - et nous la gagnerons", a-t-il affirmé.

La dégradation de la note souveraine d’Israël par Moody's intervient alors que le parlement doit incessamment adopter le budget du pays.

Lire aussi:Israël: Des mesures de soutien aux PME pour pallier les effets de la Guerre contre Gaza