Le groupe yéménite houthi a annoncé samedi que 17 de ses combattants ont été tués dans des frappes aériennes menées par les États-Unis et le Royaume-Uni au Yémen, selon l'agence de presse Saba, affiliée aux Houthis, précisant que plusieurs membres de ses forces armées et de sécurité ont été tués dans ces raids aériens.

C’est la deuxième fois que le groupe fait état d’un bilan des morts parmi ses membres tués dans des frappes aériennes américaines et britanniques. La première annonce date du 12 janvier lorsque les Houthis ont fait part d’un bilan de cinq morts et six blessés parmi ses combattants.

En "solidarité avec la bande de Gaza", en proie depuis le 7 octobre 2023 à une guerre israélienne dévastatrice avec le soutien américain, les Houthis ciblent, avec des missiles et des drones, les cargos en mer Rouge qui appartiennent ou sont exploités par des Israéliens ou encore, qui transportent des marchandises vers et depuis Israël.

Avec l’intervention des États-Unis et du Royaume-Uni ainsi que les tensions qui sont entrées dans une phase d’escalade significative en janvier, Al-Houthi a annoncé qu’il considérait désormais tous les navires américains et britanniques comme cibles militaires.

À un rythme intermittent depuis le 12 janvier dernier, une coalition dirigée par les États-Unis a lancé des raids ciblant, selon elle, des "sites houthis" dans diverses régions du Yémen, en réponse à ses attaques dans la mer Rouge, ce qui a suscité une riposte du groupe.