Le ministère turc des Affaires étrangères a exprimé dans un communiqué sa profonde inquiétude face aux attaques croissantes menées par Israël contre la ville de Rafah, après les destructions et les massacres qu'il a déjà perpétrés dans la bande de Gaza.

"Nous sommes profondément préoccupés par l'intensification des attaques israéliennes contre la ville de Rafah, après les destructions et les massacres déjà perpétrés dans la bande de Gaza", indique le communiqué, qui précise que cette opération s’inscrit dans le cadre du plan visant à expulser la population de Gaza de ses propres terres.

"Nous appelons la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies, à prendre les mesures nécessaires pour stopper Israël", ajoute la même source, notant que les attaques en cours exacerberaient la tragédie humanitaire à Gaza et saperaient les efforts visant à garantir un cessez-le-feu permanent dans la région.

Attaques à Rafah

L'agence de presse officielle palestinienne WAFA, citant des responsables hospitaliers de Rafah, a rapporté que plus de 100 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi par des attaques israéliennes sur la ville et que des centaines de blessés ont été transportés aux hôpitaux.

Le Croissant Rouge Palestinien a également annoncé que les attaques israéliennes se sont intensifiées dans le centre-ville de Rafah et que les maisons des civils ont également été ciblées dans les attaques.

Des sources locales ont signalé que l'armée israélienne a effectué environ 40 frappes aériennes simultanées avec des avions de guerre, des tirs d'artillerie intenses et des tirs depuis la mer avec des navires de guerre, et a ciblé de nombreuses maisons et mosquées, en particulier celles qui abritent des Palestiniens déplacés.