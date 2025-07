"Cela aggravera davantage la catastrophe humanitaire à Gaza [de] ces 4 derniers mois et compromettra les efforts en cours pour un cessez-le-feu potentiel", a déclaré le ministère des Affaires étrangères du Pakistan.

Appelant la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, à prendre "des mesures urgentes pour mettre fin immédiatement à l'agression israélienne et à ses crimes incessants contre l'humanité", Islamabad a soutenu que l'offensive à Rafah viole les mesures provisoires ordonnées le mois dernier par la Cour internationale de justice (CIJ) pour protéger les habitants de Gaza contre le génocide.

L'Afrique du Sud a déposé une plainte à la CIJ en décembre 2023, accusant Israël de ne pas respecter ses engagements en vertu de la Convention sur le génocide de 1948.

Dans son jugement intérimaire en janvier, la cour des Nations unies a jugé que les allégations de l'Afrique du Sud étaient plausibles et ordonné des mesures provisoires pour que le gouvernement israélien cesse ses actes génocidaires et prenne des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza.

L'administration talibane intérimaire en Afghanistan s'est également jointe au concert de critiques contre les attaques israéliennes à Rafah.

"La poursuite de la brutalité des forces sionistes sur la ville de Rafah causera une catastrophe majeure et fera aggraver la crise en cours", a indiqué le ministère des Affaires étrangères à Kaboul.

Il a également appelé les pays ayant une influence mondiale et régionale, les pays islamiques et les organismes "prétendument" des droits de l'Homme à "empêcher le génocide en cours à Gaza et en Palestine occupée, et à trouver des moyens de trouver une solution fondamentale".

Il a déclaré en outre que le "génocide" continu à Gaza a "posé de sérieuses questions" à l'ordre international actuel et à ses valeurs, et que ce "génocide du siècle" érodera davantage la maigre crédibilité des organisations internationales et des conventions humanitaires.

L'armée israélienne a approuvé, dimanche, un plan pour une offensive terrestre dans la ville de Rafah, où plus d’un million de Palestiniens ont cherché refuge alors qu'Israël bombardait le reste de l'enclave depuis le 7 octobre.

Il convient de noter que les bombardements israéliens ont tué plus de 28 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, et causé des destructions massives et des pénuries de biens de première nécessité.

La guerre israélienne contre Gaza a contraint 85% de la population du territoire à se déplacer à l'intérieur, en raison de pénuries aiguës de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% de l'infrastructure de l'enclave a été endommagée ou détruite, selon l'ONU.