Les attaques contre la bande de Gaza reflètent "l'habituel manque de conscience" d'Israël, a déclaré Recep Tayyip Erdogan aux journalistes sur le vol de retour d'Égypte.

S'adressant aux journalistes à bord de son vol depuis l'Égypte après une visite officielle d'une journée, M. Erdogan a indiqué que les opinions qu'il avait exprimées au début du conflit dans l'enclave palestinienne trouvaient désormais un écho en Occident. “Certains pays qui avaient initialement pris parti en faveur d’Israël éprouvent aujourd’hui des remords”, a-t-il exprimé à cet égard.

L’établissement d’un État palestinien sur la base des frontières de 1967 est une solution incontournable que le monde ne peut plus ignorer, selon le président.

"Le fait de forcer des civils à se réfugier dans une zone supposée sûre avant de la bombarder est-il conforme aux valeurs humanitaires, aux lois de la guerre, au droit international et aux droits de l'Homme ?” a-t-il lancé.

Le président turc a estimé que la coordination et la coopération d'Ankara avec Le Caire contribueront de manière significative à la paix, à la tranquillité et à la stabilité de la région, annonçant que son homologue égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, se rendra en Turquie en avril ou en mai prochain.

Depuis une incursion transfrontalière du groupe palestinien Hamas en date du 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes, l'offensive israélienne dans la bande de Gaza a fait plus de 28 500 morts et causé des destructions massives et des pénuries de produits de première nécessité.

La guerre israélienne contre Gaza a poussé 85% de la population du territoire vers le déplacement interne, en raison de pénuries aiguës de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% de l'infrastructure de l'enclave a été endommagée ou détruite, selon l'ONU.