Emine Erdogan accompagnait le président turc Recep Tayyip Erdogan lors de sa visite officielle au Caire, mercredi. Elle a rencontré la première dame égyptienne, Entissar Amer, après la cérémonie d'accueil officielle.

Lors de la réunion à huis clos, l'extension de l'aide à Gaza et les mesures à prendre pour résoudre la crise humanitaire ont été discutées.

Une attention particulière a été accordée aux mesures élaborées pour les enfants devenus orphelins en raison de la tragédie humanitaire à Gaza, où les attaques israéliennes ont tué plus de 28 000 Palestiniens.

Emine Erdogan a souligné la nécessité pour tous les pays d'unir leurs efforts pour Gaza.

Entissar Amer a exprimé que la visite apportait une grande joie au peuple égyptien et a transmis ses félicitations pour l'organisation du Sommet Cœurs Unis en novembre dernier à Istanbul.

La ministre turque de la Famille et des Services sociaux, Mahinur Ozdemir Goktas, accompagnait Emine Erdogan.

La première dame turque a également rendu visite au Croissant Rouge égyptien pour inspecter les efforts d'aide de l'organisation pour Gaza, ainsi qu'à la Fondation Haya Karima, qui, a-t-elle déclaré, "a été la première organisation à être présente avec une grande équipe de bénévoles à la frontière de Rafah."

Depuis une incursion transfrontalière du groupe palestinien Hamas en date du 7 octobre 2023, tuant environ 1 200 personnes, l'offensive israélienne sur Gaza a massacré plus de 28 000 personnes et causé des destructions massives et des pénuries de nécessités.

La guerre israélienne contre Gaza a poussé 85% de la population du territoire vers le déplacement interne au milieu de pénuries aiguës de nourriture, d'eau salubre et de médicaments, tandis que 60% de l'infrastructure de l'enclave a été endommagée ou détruite, selon l'ONU.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice, qui, dans une décision intérimaire en janvier dernier, a ordonné à Tel Aviv de cesser les actes génocidaires et de prendre des mesures pour garantir que l'assistance humanitaire soit fournie aux civils de Gaza.