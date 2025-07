Le Mouvement du 30 mars, représenté par l'avocat Haroon Raza, a officiellement déposé une plainte contre Leah Rachmani, qui a publié sur les réseaux sociaux pendant son service dans l'armée israélienne.

La plainte a été soumise au Parquet national néerlandais et expose des allégations de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide potentiel à Gaza perpétrés par l'armée israélienne.

"Nous sommes au courant de ce qui se passe à Gaza", a annoncé Raza à Anadolu, faisant référence à l'attaque incessante d'Israël sur Gaza depuis le 7 octobre, ayant tué au moins 28 663 victimes et causé d'immenses destructions et des pénuries de biens essentiels.

"Nous avons les réseaux sociaux, bien sûr, et un accès direct à certains clients à Gaza, qui nous parlent de ces crimes de guerre et de ce génocide. C'est donc la principale raison pour nous, à travers le Mouvement du 30 mars, d'agir", a-t-il déclaré.

"La première chose à faire est de consulter les lois des pays où vous résidez et voir ce que vous pouvez faire concernant cette question. L'une des étapes les plus simples et les plus accessibles est de déposer une plainte auprès du parquet."

Le Mouvement du 30 mars a été fondé par des militants en réponse aux derniers événements à Gaza.

Il attend que les procureurs acceptent les plaintes pour la prochaine étape. Si les plaintes ne sont pas acceptées, Raza a dévoilé qu'il ferait appel à une haute cour néerlandaise.

Le mouvement a déposé des plaintes contre 10 soldats israéliens – certains ayant une double nationalité, non seulement néerlandaise, mais également d'autres pays européens, a-t-il dit.

Il a demandé au parquet de lancer au moins une enquête et de suivre les poursuites, a-t-il ajouté.

Preuves abondantes sur les réseaux sociaux

Les plaintes sont très simples, a déclaré Raza, ajoutant que les preuves les soutenant sont abondantes en raison de ce que les soldats ont révélé sur les réseaux sociaux.

"En général, tous ces soldats, tous, nous ont fourni des preuves et des preuves pour le monde entier via des comptes ouverts sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, TikTok", a-t-il dit.

"Ils se sont fièrement promenés sur des chars en tuant des gens. Ils ont propagé cette désinformation pour que le monde entier la voie.

"Donc, tout ce que nous avons fait, c'est regarder sur les réseaux sociaux, recueillir ces preuves et les soumettre simplement. Et c'est aussi simple que ça."

Il a souligné qu'en vertu de la loi néerlandaise, par exemple, si vous inculpez et poursuivez le groupe terroriste Daech/État islamique, vous pouvez également inculper l'armée israélienne pour la même chose.

"Par conséquent, il n'y a aucune raison pour laquelle ils ne devraient pas arrêter et poursuivre tous les soldats de l'IDF (armée israélienne) qui se sont avérés participer activement à cette guerre et à ce génocide", a-t-il affirmé.

Raza a fait savoir qu'aux Pays-Bas, si vous commettez un meurtre, vous pouvez être condamné à la réclusion à perpétuité.

"Si vous tuez effectivement quelqu'un ... ou si vous tombez sous le coup de la Convention sur le génocide ou d'une autre catégorie de crimes de guerre, vous pouvez être condamné à la réclusion à perpétuité", a-t-il dit.

"Je ne m'attends pas à ce que les tribunaux néerlandais fassent cela", a déclaré Raza, ajoutant que si le tribunal prend ses responsabilités au titre du droit international au sérieux, les soldats devraient aller en prison pour quelques années au moins.

"Ils tuent indiscriminément des civils, comme nous pouvons tous le voir sans aucun doute, attaquant des hôpitaux, faisant exploser des ambulances et tuant des journalistes, des écrivains, mettant des avocats en prison", a-t-il indiqué. "Ils font cela depuis de nombreuses années."

Plaintes contre le Premier ministre néerlandais

Le Mouvement du 30 mars a également déposé des plaintes contre le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, les ministres du Cabinet et les entreprises participant activement à la guerre à Gaza.

Les Pays-Bas ont été complices d'Israël en réexportant des armes et des pièces de rechange pour des armes, non seulement des avions de chasse F-35 mais aussi des Apache, des missiles et d'autres systèmes d'armement, ainsi qu'en partageant des connaissances, a déclaré Raza.

Ces armes sont maintenant activement utilisées à Gaza, a-t-il ajouté.

L'avocat a souligné que le gouvernement néerlandais en était conscient et soutenait activement Israël. Le soutien comprenait des actions telles que s'abstenir lors des votes des Nations unies contre un cessez-le-feu et utiliser des tactiques politiques pour promouvoir un programme israélien, a-t-il dit.

"C'est pourquoi nous avons ressenti la nécessité de déposer une plainte contre le Premier ministre, d'autres ministres et des entreprises", a-t-il réitéré.