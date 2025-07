"120 veillées et marches ont été organisées, vendredi, dans 58 villes en réponse à l'appel de l'Autorité, en solidarité avec Gaza et toute la Palestine, le meurtre délibéré de journalistes et les frappes contre les hôpitaux, les mosquées et toutes les infrastructures de Gaza, dans une tentative de déplacer des milliers de Palestiniens", indique un communiqué publié par l’Autorité marocaine de soutien aux affaires nationales (non gouvernementale),

Le communiqué souligne que "les manifestants, lors de veillées de solidarité munis de drapeaux palestiniens et de keffiehs, ont appelé le Maroc à rompre ses relations avec Israël, qui commet depuis le 7 octobre des massacres et une guerre de génocide".

Parmi les villes qui ont connu des manifestations figurent Casablanca, Kénitra, Sidi Kacem, Salé (nord) et El Jadida (ouest).

En décembre 2020, le Maroc et Israël ont repris leurs relations diplomatiques avec la médiation américaine, une démarche que les secteurs populaires et les forces politiques du Royaume ont rejetée. Les accords ont été suivis d'une visite de hauts responsables israéliens à Rabat, qui s'est terminée avec le début de la guerre contre Gaza.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène des opérations militaires meurtrières contre la bande de Gaza qui ont fait des dizaines de milliers de victimes civiles, dont la plupart sont des femmes et des enfants, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'énormes destructions d'infrastructures.