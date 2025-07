La grève des contrôleurs de la SNCF se poursuit ce samedi en plein chassé-croisé des vacances d'hiver et avec seulement un TGV sur deux en circulation, affectant au total 150.000 voyageurs, rapporte BFMTV en précisant que ce week-end voit les premiers retours de la zone C (Paris, Montpellier et Toulouse) et les départs de la zone A (Lyon, Bordeaux, Dijon...).

La circulation des trains est "fortement perturbée" depuis jeudi 20H00 et jusqu'à lundi 08H00, a prévenu la SNCF. Quelque "850.000 Français vont pouvoir finalement partir en vacances" mais "je regrette que 150.000 Français ne vont pas pouvoir partir" car "ils n'ont pas forcément trouvé de solutions", a expliqué vendredi sur BFMTV Christophe Fanichet, le PDG de la SNCF Voyageurs.

La grève n'a, toutefois, pas entraîné de chaos dans les gares, les voyageurs prenant les devants en renonçant à leur déplacement, en changeant leurs billets ou en adoptant d'autres modes de transport, rapporte le même média.

La priorité a été donnée aux liaisons vers les Alpes, où les trains étaient complets dans les deux sens, selon la compagnie. A l’inverse, certaines lignes sont davantage touchées, à l'image de Paris-Bordeaux, où les deux tiers des trains sont annulés, selon la même source.

La CGT et Sud-Rail ont déposé un préavis de grève de vendredi à dimanche alors qu'un million de voyageurs sont attendus dans les gares en ce week-end de vacances scolaires.

S'exprimant vendredi dans une déclaration à France Info, Julien Troccaz, secrétaire fédéral de Sud-Rail a indiqué : "il y a trois revendications portées dans ce conflit par des milliers de contrôleurs et de contrôleuses : l'augmentation de la prime d'indemnité de travail (...), il y a le sujet de la prime de la pénibilité ou de l'allongement de fin de carrière, et aussi des engagements qui n'ont pas été respectés".