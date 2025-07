La marche a été organisée à l'appel de plusieurs composantes de la société civile soutenant le peuple palestinien et a eu comme point de départ le quartier de Chinatown, au centre-ville, en direction du siège du Congrès, en passant par Pennsylvania Avenue.

Les manifestants ont dénoncé les violations israéliennes à Gaza et le soutien de l’administration américaine à Tel-Aviv.

S'exprimant au micro d’Anadolu, Mohamed Qasim, membre du Mouvement de la jeunesse palestinienne (société civile), a déclaré qu'Israël continue de commettre un ''génocide'' à Gaza, depuis 130 jours.

Il a appelé les États-Unis à cesser de financer Israël dans sa guerre contre Gaza et à instaurer un cessez-le-feu immédiat.

De son côté, le professeur Steve Crowley, membre du corps professoral de l’Université d’Oberlin, a déclaré à Anadolu : ''Nous ne pouvons pas rester insensibles face au génocide en cours à Gaza''.

Crowley a également appelé l'administration du président Joe Biden à cesser de fournir un soutien militaire à Israël.

La marche s'est poursuivie jusqu'au soir au milieu d'un déploiement sécuritaire important.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène des opérations militaires meurtrières contre la bande de Gaza qui ont fait des dizaines de milliers de victimes civiles, dont la plupart sont des femmes et des enfants, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'énormes destructions d'infrastructures.