La télévision d'État algérienne a annoncé que le projet sera soumis au vote du Conseil de sécurité des Nations unies mardi prochain. L'Algérie est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU.

La déléguée américaine auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré dimanche que le projet de résolution algérien "ne sera pas adopté", laissant entendre que Washington pourrait utiliser son veto pour rejeter le projet.

Selon des sources diplomatiques américaines, le projet algérien appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza à des fins humanitaires, sur la base de l'ordonnance intérimaire du mois dernier de la Cour internationale de Justice, qui oblige Israël à prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide sur le territoire.

Depuis une incursion transfrontalière du groupe palestinien Hamas, survenue le 7 octobre et tuant environ 1 200 personnes, l'offensive israélienne dans la bande de Gaza a fait plus de 28 500 morts et causé des destructions massives et des pénuries de produits de première nécessité.

La guerre israélienne contre Gaza a poussé 85% de la population du territoire vers le déplacement interne, en raison de pénuries aiguës de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% de l'infrastructure de l'enclave a été endommagée ou détruite, selon l'ONU.