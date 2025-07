Les attaques persistantes et le bombardement des Palestiniens deviennent de plus en plus coûteux, de jour en jour. La montée de l'effet négatif du conflit sur l'économie israélienne s'intensifie, provoquant des incertitudes accrues et affaiblissant les finances du pays.

Israël dépense près de 300 millions de dollars en dépenses directes par jour en raison des attaques, depuis le 7 octobre dernier, selon les études.

Les attaques ont été estimées avoir coûté 60 milliards de dollars au budget de la défense au cours des quatre derniers mois, en tenant compte des différents effets économiques et de la perte de revenus.

Les attaques d'Israël ont déjà entraîné une baisse des recettes fiscales, une augmentation de la dette, une récession économique, et une forte baisse du produit intérieur brut est attendue.

Les pertes causées par les attaques auront des effets directs, tels qu'un désinvestissement massif, une perturbation du marché du travail et un ralentissement de la croissance de la productivité.

Les attaques ont entraîné l'arrêt complet du tourisme en Israël, des problèmes dans le maritime mondial, une baisse de la production agricole et une forte baisse des investissements dans les hautes technologies.

Le secteur du tourisme devrait souffrir à long terme, car le pays ne pourra pas maintenir un environnement favorable aux visites, ce qui entraînera des pertes de revenus élevées, du chômage et une image ternie d'Israël en tant que destination touristique, ce qui, à son tour, affaiblirait les chances de reprise économique.

Le conflit a également coûté à Israël son intérêt pour les investisseurs, car les difficultés à attirer les investissements rendront plus difficiles la croissance des entreprises et la création de nouveaux emplois.

Israël pourrait perdre environ 400 milliards de dollars d'activité économique au cours des 10 prochaines années en raison du conflit. En outre, 90% des dommages causés à Israël proviendront d'effets indirects, tels qu'une réduction des investissements, une détérioration du marché du travail, une perte de productivité et un déclin économique, selon l'étude "Coûts du conflit israélo-palestinien" précédemment préparée par le groupe de réflexion basé aux États-Unis, la RAND Corporation.