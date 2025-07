"Le gouvernement israélien et son armée poursuivent leurs attaques contre plusieurs villes de Gaza, en particulier Rafah, dans le but de déplacer les citoyens par force. Nous ne l'accepterons pas, ni nos frères, ni le monde", a-t-il déclaré lors d'une réunion du gouvernement palestinien tenue à Ramallah, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne WAFA.

Il a souligné que la situation à Rafah était devenue "extrêmement dangereuse et difficile", ce qui nécessite une action rapide du gouvernement, et ajouté qu'ils s'étaient réunis pour discuter de la question afin d'empêcher de nouvelles attaques israéliennes et d'empêcher Israël d'expulser les Palestiniens de leur terre et de leur pays.

L'hôpital de Nasser hors service

Sur le terrain, le deuxième plus grand hôpital de Gaza a été mis "complètement hors service", a déclaré un porte-parole du ministère palestinien de la santé à Gaza.

"Il n'y a plus que quatre membres du personnel médical qui s'occupent des patients à l'intérieur de l'hôpital Nasser, dans la ville de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, a déclaré Ashraf al Qudra à l'agence Reuters.

"Le complexe médical Nasser est l'épine dorsale des soins de santé dans le sud de la bande de Gaza. Son arrêt est une condamnation à mort pour des centaines de milliers de Palestiniens déplacés à Khan Younis et Rafah", a-t-il ajouté.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a aidé à évacuer 14 patients de l'hôpital Nasser.

Les patients, dont cinq sous dialyse et trois en soins intensifs, ont été transportés vers des hôpitaux du sud grâce aux efforts de l'OMS, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Il a ajouté que la pression était maintenue sur Israël pour qu'il évacue tous les patients de l'hôpital qu'il a transformé en caserne militaire après avoir coupé l'électricité et empêché les appareils à oxygène de fonctionner.

Le ministre israélien de la guerre, Benny Gantz, a menacé d'envahir Rafah pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan si les otages détenus par le Hamas n'étaient pas libérés.

"Je le dis très clairement : Le Hamas a le choix. Il peut se rendre, libérer les otages et, ainsi, les habitants de Gaza pourront célébrer la fête du Ramadan", a déclaré M. Gantz lors d'une conférence à Jérusalem.

"Le monde doit savoir, et les dirigeants du Hamas doivent savoir, que si d'ici le Ramadan nos otages ne sont pas rentrés chez eux, les combats seront étendus à la région de Rafah", a-t-il ajouté.

Résolution du conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité des Nations unies devrait se prononcer mardi sur une résolution exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, à laquelle les États-Unis ont annoncé qu'ils opposeraient leur veto.

L'Algérie, qui représente les pays arabes au Conseil, a présenté le projet de résolution, soutenue par les pays arabes. Des diplomates du Conseil, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils n'étaient pas autorisés à s'exprimer publiquement, ont déclaré que le vote aurait lieu mardi matin.

Outre le cessez-le-feu, le projet algérien final, obtenu par l'Associated Press, réitère les demandes du Conseil pour qu'Israël et le Hamas "respectent scrupuleusement" le droit international, en particulier la protection des civils, et rejette le déplacement forcé des civils palestiniens.

Le texte exige également la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages pris par le Hamas lors de ses attaques surprises du 7 octobre dans le sud d'Israël.

Lire aussi:Antonio Tajani appelle Israël à renoncer à l’attaque de Rafah et attendre un cessez-le-feu