Darmanin a partagé sur son compte officiel sur le réseau "X" que sur sa demande, les paroles de cet imam ont été signalées au procureur de la République par le préfet du Gard (Sud) cette semaine. Il a également demandé le retrait du titre de séjour de l'imam en vue de son expulsion du territoire, mettant en garde que tout appel à la haine ne restera pas sans réponse.

Les médias locaux indiquent que l'imam en question serait Mahjoub Mahjoubi, de nationalité tunisienne, exerçant à Bagnols-sur-Cèze (Gard). Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, l'imam a qualifié le drapeau "tricolore" (sans nommer la France) de "drapeau satanique" sans valeur auprès d'Allah.

"On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont c'est une valeur satanique", a notamment dit Mahjoub Mahjoubi, affirmant que leur but était "pour qu'on ne s'aime plus, pour qu'on se déteste..."

Un autre signalement envers l’imam avait été fait en décembre 2023 à propos du financement de la gestion de la mosquée. Cette expulsion intervient dans un contexte d’augmentation du nombre d’imams expulsés à la demande du président Emmanuel Macron. Dans un tweet antérieur, le ministre de l'Intérieur avait annoncé une augmentation de 26% des expulsions en 2023 par rapport à 2022, dans le cadre de la lutte contre "l'islam politique et radical", en collaboration avec la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

“A la demande d’Emmanuel Macron, nous avons intensifié la lutte contre l’islam radical et politique suivi par la DGSI", a encore précisé le ministre.

