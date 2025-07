Albares a indiqué que l’Espagne pourrait décider unilatéralement d’imposer des sanctions aux colons juifs qui commettent des actes de violence contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, ont rapporté des journalistes suite à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui s’est tenue lundi à Bruxelles.

Il a expliqué que la question était à l'ordre du jour de l'Union européenne depuis décembre 2023 et qu'aucun accord n'avait été trouvé.

"J'exigerai une fois de plus l'imposition de sanctions aux colons qui commettent des actes de violence. Cette question est au menu de nos discussions lors de réunions précédentes. Si un accord n'est pas trouvé, l'Espagne procédera unilatéralement à l'imposition de ces sanctions'', a-t-il fustigé.

Depuis le déclenchement de la guerre dévastatrice dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023, l’armée israélienne a intensifié ses opérations militaires en Cisjordanie occupée faisant des centaines de victimes.

Elle a également procédé à l’arrestation de milliers de Palestiniens et à la destruction d’infrastructures dans plusieurs villes et villages de ce territoire.

La plus haute juridiction des Nations unies tient également depuis lundi des audiences sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967, avec un nombre inédit de 52 pays appelés à témoigner. L'Assemblée générale a demandé à la CIJ de se pencher sur les "conséquences juridiques" de ce que la résolution appelle "la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination".

Cela concerne "l'occupation prolongée" du territoire palestinien depuis 1967. Pour rappel, en juin 1967, Israël a mené la guerre des Six jours, s'emparant de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est au détriment de la Jordanie, du plateau du Golan au détriment de la Syrie, de la bande de Gaza et de la péninsule du Sinaï au détriment de l'Egypte. Israël a ensuite commencé à occuper les 70.000 kilomètres carrés, une occupation déclarée, sur ces entrefaites, illégale par les Nations unies.