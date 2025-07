Au moins 15 personnes ont été tuées mardi soir dans "un bombardement israélien qui a visé une maison à Deir al-Balah", dans le centre du territoire, a fait savoir le ministère de la Santé de Gaza. Plus tôt, des frappes ont été menées à Khan Younès, à quelques kilomètres au nord de Rafah.

Un fonctionnaire du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a exprimé son inquiétude quant à l'état de l'hôpital Nasser dans la ville de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza assiégée.

"Les conditions sont épouvantables. Il y a des cadavres dans les couloirs. Les patients sont dans une situation désespérée", a déclaré Jonathan Whittall, responsable des affaires humanitaires à l'OCHA dans le territoire palestinien occupé. "C'est devenu un lieu de mort, pas un lieu de guérison", a-t-il ajouté.

Israël a également attaqué un abri appartenant à l'organisation caritative Médecins sans frontières [MSF] dans la bande de Gaza assiégée, tuant au moins deux personnes. "Cette nuit, les forces israéliennes ont mené une opération à Al Mawasi, Khan Younis, Gaza, où un abri accueillant du personnel de MSF et leurs familles a été bombardé", a déclaré MSF sur X.

"Alors que les détails ne sont pas encore connus, les équipes d'ambulanciers ont maintenant atteint le site où au moins deux membres de la famille de nos collègues ont été tués et six personnes ont été blessées. Nous sommes horrifiés par ce qui s'est passé", a ajouté l'organisation.

Israël refuse l’accès de l’aide

Israël a refusé l'accès à plus de la moitié des missions prévues par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) et ses partenaires humanitaires pour fournir de l'aide dans le nord de la bande de Gaza assiégée depuis le début de l'année, a déclaré l'agence.

Depuis le début de l'année 2024, 51 % des missions prévues par l'UNRWA et ses partenaires humanitaires pour fournir de l'aide et entreprendre des évaluations dans les zones du nord de la bande de Gaza se sont vues refuser l'accès par les autorités israéliennes", a déclaré l'agence sur X.

L'insécurité alimentaire au nord de Wadi Gaza a atteint un niveau extrêmement critique", a ajouté l'agence.

Situation humanitaire de plus en plus catastrophique

Les rapports des organisations humanitaires sont de plus en plus alarmants sur la situation dans la bande de Gaza, dévastée et assiégée par Israël, où 2,2 millions de personnes sont menacées de famine, selon l'ONU.

Les denrées alimentaires et l'eau potable sont devenues "extrêmement rares" à Gaza, selon les agences de l'ONU qui s'inquiètent d'une "explosion" imminente du nombre de décès d'enfants.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a suspendu à nouveau mardi la distribution de son aide dans le nord du territoire, en proie "au chaos et à la violence".

Cette décision "signifie une condamnation à mort et la mort pour trois quarts d’un million de personnes" et "conduira à une catastrophe internationale", a déploré le service de presse du gouvernement de Gaza, appelant le PAM à "revenir immédiatement sur sa décision désastreuse".