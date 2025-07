L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a annoncé qu'Israël n'a pas autorisé l’entrée dans la bande de Gaza à plus de la moitié de l'aide prévue cette année pour ce territoire.

“ Depuis le début de cette année jusqu’à aujourd’hui, les autorités israéliennes ont empêché 51% des missions prévues par l’UNRWA et ses partenaires dans le domaine humanitaire de fournir de l’aide et mener des évaluations dans les zones du nord de Gaza,” indique-t-on de même source.

L’UNRWA a, en outre, souligné que l'insécurité alimentaire dans le nord de Gaza a atteint un état très critique.

Le 17 novembre 2023, l’UNRWA avait fait savoir que la population du nord de la bande de Gaza était “ au bord de la famine “.

Depuis le 7 octobre dernier, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, faisant des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, et provoquant une catastrophe humanitaire sans précédent et une destruction massive des infrastructures, qui ont conduit à la comparution de Tel-Aviv devant la Cour internationale de Justice pour “ génocide”.

Lire aussi: ONU: Israël fait obstacle à l’entrée de l’aide à Gaza