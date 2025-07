C'est un nouveau coup d'éclat pour cette avocate habituée des plateaux TV et des propos extrêmes. Présidente d'Israël is forever, Nili Kupfer Naouri multiplie les discours anti-palestinien depuis le début de l’opération militaire sur Gaza. Elle affirme ainsi dans une vidéo que l'armée israélienne a trouvé des armes dans toutes les maisons de Gaza, même dans les ours en peluche et de conclure, “il n’y a pas de population civile à Gaza”. Son association Israel Is Forever se présente comme une association francophone israélienne de mobilisation sioniste : “Parce qu'Israël est au Peuple Juif et que nos ennemis l'ont oublié.” Cette fois drapeau israélien en mains et avec quelques militants, elle bloque l'aide "inhumanitaire" qui selon elle va aider le Hamas.

Son action a fait énormément fait réagir sur les réseaux sociaux d'autant que la situation est dramatique à Gaza. Mardi 20 février, le Programme alimentaire mondial suspendait la livraison de l'aide alimentaire vitale au nord de la Bande de Gaza «jusqu'à ce que les conditions de sécurité soient réunies». Un de ses convois avait été pillé par des personnes affamées. Selon l'Unrwa, (L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), 300 000 personnes dépendent totalement de l' aide alimentaire au Nord de Gaza.

Une pétition circule en ligne pour demander des poursuites contre cette avocate binationale. Le député La France Insoumise de Seine St Denis, Thomas Portes s' est insurgé sur le réseau social X (ex twitter) : «Combien de temps la France va laisser ces binationaux être complices des crimes de guerre ?» Il affirme avoir déposé un signalement auprès du procureur de la République de Paris.

Empêcher l'entrée de camions chargés de nourriture dans Gaza, c’est affamer une population et cela peut être considéré comme un crime de guerre. Les conventions de Genève considèrent effectivement depuis 1977 que “le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève” est un crime de guerre. (source Nations Unies).

L’avocat lyonnais Gilles Devers qui défend régulièrement la cause palestinienne est pourtant sceptique. Selon lui, il faut une stratégie à grande échelle pour constituer un crime de guerre. Et regrette t-il, la justice française est peu encline à poursuivre dans ce genre de dossier. Même scepticisme concernant les 4185 soldats franco-israéliens qui participaient aux opérations militaires à Gaza. Peuvent-ils être poursuivis s' ils commettent un crime de guerre ? “C’est très difficile. Le problème, c’est la preuve. Il faut des faits, des vidéos, des photos, des témoignages et pouvoir identifier le responsable,” explique cet expert du droit international.