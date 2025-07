Un Palestinien a été tué et 15 autres blessés jeudi dans une frappe aérienne israélienne qui a visé une voiture dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

"Un Palestinien est mort en martyr et 15 autres ont été blessés, dont deux grièvement, à la suite d'une frappe aérienne menée par l'occupant israélien sur une voiture dans le camp de Jénine", a déclaré le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué.

L'identité du Palestinien tué n’a pas été révélée, mais des photos et des vidéos d'une voiture en feu au milieu du camp ont été partagées sur les médias sociaux.

Le camp de Jénine est devenu le théâtre d'incursions et d'opérations militaires quotidiennes de l’armée israélienne, au cours desquelles de nombreux Palestiniens ont été tués, depuis le début de la guerre dévastatrice contre la bande de Gaza, le 7 octobre dernier.

Israël affirme que le camp, qui abriterait des dizaines de combattants du Hamas, du Jihad islamique et du Fatah, est une plaque tournante pour les activités des factions de la résistance palestinienne, et que des opérations contre des cibles israéliennes sont lancées à partir de ce camp.

La police israélienne avait annoncé, tôt jeudi matin, que trois Palestiniens avaient ouvert le feu près d'un point de contrôle très fréquenté en Cisjordanie occupée, tuant un colon Israélien et en blessant au moins huit autres. La police a déclaré que deux attaquants ont été tués sur les lieux et que le troisième a été retrouvé et arrêté par la suite.

Lire aussi: Ces entreprises françaises impliquées dans la colonisation en Palestine

Dans la même journée, les forces israéliennes ont arrêté 18 Palestiniens lors de nouveaux raids militaires en Cisjordanie occupée, selon des groupes de défense des prisonniers.

Deux enfants et une femme figurent parmi les personnes arrêtées lors des raids qui ont visé la ville de Beit Rima, à l'ouest de Ramallah, et les villes d’Ariha (Jéricho), Al Khalil (Hébron), Naplouse et Jérusalem-Est, a indiqué un communiqué conjoint de la Commission des affaires des détenus et de la Société des prisonniers palestiniens.

Le communiqué fait savoir qu’en parallèle à ces arrestations, des actes de sabotage ont été menés, des maisons détruites, les détenus et leurs familles ont été brutalement violentés et de l’argent a été confisqué.

Selon le ministère de la santé, plus de 400 Palestiniens ont été tués et 4 500 autres blessés depuis le 7 octobre par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée.

Pendant la même période, au moins 7 170 Palestiniens ont été jetés en prison, rapportent les groupes de défense des prisonniers.

Lire aussi: Cisjordanie: 7 120 Palestiniens interpellés depuis le 7 octobre