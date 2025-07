Fidan est arrivé vendredi au Venezuela, dans le cadre d'une visite officielle au cours de laquelle il a rencontré son homologue, Ivan Gil, et le président Maduro.

A travers la plateforme X, Gil a souhaité la bienvenue au ministre Fidan, soulignant qu'il effectue sa première tournée dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

Et d'ajouter : "Votre visite est de la plus haute importance en matière d'examen de l'agenda bilatéral et de la situation internationale actuelle".

À son tour, le président Maduro a publié sur la plateforme X des photos de sa rencontre avec le ministre turc des Affaires étrangères, qualifiant la rencontre de "merveilleuse".

Il a souligné qu'il continue de renforcer la forte amitié entre Caracas et Ankara.

La réunion s'est déroulée en présence du ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Ivan Gil, et de l'ambassadeur de Turquie à Caracas, Aydan Karamanoglu.

Fidan a transmis au président Maduro les remerciements du président Recep Tayyip Erdogan pour les positions du Venezuela en faveur de la cause palestinienne.

Selon des sources diplomatiques, la réunion a notamment porté sur la visite prochaine du président Erdogan au Venezuela.

Au cours de la réunion, Fidan a souligné que le peuple vénézuélien est le seul à pouvoir décider de son sort, exprimant le rejet de son pays des sanctions unilatérales contre le Venezuela.

Le ministre turc a également salué les mesures prises par le gouvernement vénézuélien pour résoudre les différends par “le dialogue et la diplomatie”.

La réunion a également été marquée par des discussions sur la coopération économique, commerciale et touristique et les investissements attendus dans les "domaines stratégiques" entre les deux pays, tandis que les deux parties ont affirmé leur intention d'augmenter le volume des échanges commerciaux.

Fidan et Maduro ont également abordé les relations turco-vénézuéliennes dans le domaine énergétique.

Le président vénézuélien a, de son côté, indiqué que les relations turco-vénézuéliennes continuent de progresser et de se développer dans divers domaines, indiquant que la visite de Fidan dans son pays contribuera au renforcement de la coopération entre les deux pays.

Maduro a salué les positions du président Erdogan concernant la cause palestinienne, le décrivant comme un “modèle mondial”.

Il a poursuivi : “le courage d'Erdogan et sa défense des droits du peuple palestinien sont admirables”.

Il a, ensuite, souligné la nécessité de mettre fin aux crimes commis contre le peuple palestinien, relevant l'importance pour les pays musulmans, les pays des Caraïbes et d'Amérique latine d'unir leurs “voix pour défendre le peuple palestinien”.

Fidan et son homologue vénézuélien devraient tenir ultérieurement une conférence de presse commune à l'issue de leur rencontre, avant que le ministre turc ne se rende au Mexique pour une autre visite officielle.