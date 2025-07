La session extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a indiqué dans la déclaration finale de la réunion les attaques d'Israël contre les journalistes et les activités de désinformation visant à influencer l'opinion publique mondiale.

La session extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a attiré l'attention sur les attaques d'Israël contre les journalistes et les activités de désinformation visant à influencer l'opinion publique mondiale dans la déclaration finale de la réunion.

La déclaration condamne l'agression militaire permanente lancée par Israël contre le peuple palestinien ainsi que l'oppression systématique, le massacre et le génocide des civils palestiniens à Gaza depuis le 7 octobre, et en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem occupée.

Un cessez-le-feu inconditionnel a été demandé afin d'éviter de nouvelles pertes en vies humaines.

La déclaration condamne les campagnes de désinformation systématiques de l'occupant israélien et la diffusion d'informations fausses et trompeuses et de "fake news" pour couvrir sa brutalité et les massacres génocidaires commis à Gaza.

Elle insiste également sur la protection des droits des journalistes et souligne que le ciblage et l'assassinat systématiques de journalistes palestiniens font partie d'une campagne visant à faire taire les voix de ceux qui disent la vérité.

Une enquête immédiate a été demandée pour tenir les autorités israéliennes responsables des crimes qu'elles commettent contre les journalistes dans les territoires palestiniens occupés.

Unité de surveillance des médias

Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a annoncé samedi la création d'une unité de surveillance des médias chargée de documenter et de dénoncer les crimes et les violations commis par Israël à Gaza.

Cet organe veillera à ce que la communauté internationale dispose d'informations exactes sur la "crise palestinienne", a déclaré le secrétaire général de l'OCI, Hissein Brahim Taha, lors du discours d'ouverture d'une réunion des ministres de l'information de l'OCI à Istanbul.

Soulignant la nécessité pour les organes d'information de suivre de près les attaques israéliennes sur Gaza, M. Taha a déclaré que le contenu produit par l'unité de suivi des médias serait accessible sur le site web de l'OCI.

L'OCI a tenu une session extraordinaire à Istanbul le 25 février sur la lutte contre la désinformation concernant l'attaque d'Israël sur Gaza, en présence des ministres de l'information et de la communication de tous les États membres et observateurs de l'OCI.

200 représentants de haut niveau de 43 pays, dont 20 ministres, présidents et cadres supérieurs d'organisations de communication et de médias, ont participé à la réunion.