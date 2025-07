Le Hamas étudie un projet de trêve discuté le week-end dernier à Paris et qui propose notamment une suspension pendant 40 jours de toutes les opérations militaires dans la bande de Gaza ainsi que l'échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens, rapportent des sources proches des discussions, citées par Reuters.

Cette proposition prévoit que soient réparés les hôpitaux et les boulangeries de Gaza, l'entrée quotidienne de 500 camions d'aide dans l'enclave palestinienne et la livraison de milliers de tentes et de caravanes destinées à soulager les conditions de vie des déplacés.

La proposition prévoit également la libération de 40 otages israéliens en contrepartie de celle d’ environ 400 Palestiniens détenus par Israël.

Ces propos surviennent après l’annonce du président américain Joe Biden qu'Israël avait accepté de ne mener aucune activité militaire dans la bande de Gaza durant le Ramadan, ajoutant que l'Etat hébreu risquait de perdre le soutien de la communauté internationale alors que les Palestiniens meurent en grand nombre dans l'enclave.

Le Ramadan doit débuter le 10 mars et prendre fin le 9 avril prochains.

S'exprimant dans un entretien au talk show "Late Night with Seth Meyers" de la chaîne NBC enregistré lundi soir, Joe Biden a indiqué que les responsables israéliens lui ont promis qu'ils permettraient “d'évacuer des portions significatives de Rafah" avant de mener un assaut pour "supprimer le reste du Hamas".

"Le Ramadan approche, et il y a un accord avec les Israéliens pour qu'ils ne mènent pas d'activités durant le Ramadan, pour nous permettre de disposer de temps pour libérer tous les otages", a dit le président américain.

Les commentaires de Joe Biden ont été faits alors qu'Israël et le Hamas apparaissaient, lundi, proches d'un accord dans le cadre des pourparlers chapeautés par le Qatar sur l'arrêt des combats et la libération des otages.

La présence simultanée à Doha de représentants d'Israël et du Hamas pour des pourparlers dits de proximité - des discussions indirectes via des médiateurs - laisse à penser qu'un accord entre les deux camps est plus proche que jamais.

Depuis qu’Israël a rejeté début février une proposition du Hamas pour une trêve de quatre mois, les efforts diplomatiques se sont intensifiés, alors que se poursuivaient les opérations militaires israéliennes accrues dans le sud de la bande de Gaza.

