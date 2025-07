La Société du Croissant-Rouge palestinien a annoncé la suspension complète de ses missions médicales dans la bande de Gaza pour une période de 48 heures, en raison de son incapacité à assurer la sûreté et la sécurité des équipes de la société, des malades et blessés qui se trouvent dans les hôpitaux, centres et ambulances de l’organisme. Le Croissant-Rouge palestinien reproche à Tel Aviv le manque d'engagement et de respect des forces d'occupation israéliennes, la violation des mécanismes de coordination convenus de commun accord.

“Même si les forces d’occupation connaissaient les noms et numéros d’identification du personnel accompagnant les patients, elles ont intercepté chacun d’eux pendant plus de sept heures et maltraité ses membres, en particulier le personnel médical du Croissant-Rouge qui les accompagnait”, déplore le Croissant-Rouge palestinien dans un communiqué.

En outre, l’organisme humanitaire fait état de l’arrestation par l'armée israélienne de trois ambulanciers. Après la libération de l’un d’entre eux,” la société n'a aucune information sur le sort des deux autres ambulanciers”.

La pause des activités humanitaires devrait permettre l’évaluation de la situation, l’adoption de nouvelles dispositions, afin d’assurer la sécurité des volontaires et secouristes.

Plus tôt hier, de concert avec le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), la Société du Croissant-Rouge palestinien a évacué des patients de l'hôpital Al-Amal de Khan Yunis, vers les formations sanitaires de Rafah pour des soins chirurgicaux appropriés et urgents.

Le Croissant-Rouge palestinien exhorte de toute urgence Israël à libérer tout le personnel médical arrêté, y compris les employés de l’association.

La société du Croissant-Rouge palestinien insiste également sur la nécessité de respecter sa personnalité juridique, de faciliter sa mission humanitaire et de protéger les malades et les blessés réfugiés dans ses installations.

