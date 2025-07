Cible d’une campagne d’appels au boycott sur les réseaux sociaux, la société Dari Couspate dément avec véhémence tout lien avec Tel Aviv dans un communiqué de presse. L’entreprise familiale marocaine produit 130 000 tonnes de pâtes et de couscous par an, elle est accusée sur internet d’exporter ses produits vers Israël et les appels au boycott de ses produits ont fait le tour de la toile.

“L’entreprise n’a jamais signé de contrat en 2024, en 2023 ou même avant, un quelconque accord ou contrat de partenariat ni avec Israël ni avec une société publique ou privée israélienne”, peut-on lire dans ce communiqué.

Le premier exportateur mondial de couscous admet quelques lignes plus loin que ses produits ont bien été présents un temps sur le marché israélien et palestinien mais “en faible quantité” pour répondre aux besoins d’une petite communauté attachée aux traditions marocaines ; ceci, via des revendeurs.

La société ajoute que devant la tragédie que connaît la population palestinienne, elle n’envisage aucune exportation de ses produits vers Israël.

Les produits de la société marocaine sont vendus dans plus de 50 pays. La petite société familiale a joué la carte de l’export avec succès. Des médias marocains rapportent qu’après la normalisation du royaume chérifien avec Israël, le ministre israélien des Affaires étrangères s’était réjoui de l’importation des produits Dari dans son pays sur sa page Facebook, un post que nous n’avons pas retrouvé.

Il reste d’autres questions en suspens. Quel a été l’impact des appels au boycott sur les ventes et en termes d’image ? Le communiqué ne le mentionne pas. Contactée, la société Dari n’a pas répondu à nos sollicitations.