Fidan et le ministre kazakh des Affaires étrangères, Murat Nurtleu, ont discuté des relations bilatérales et des mesures et actions susceptibles de renforcer la coopération dans l'industrie de la défense, l’éducation et la culture.

Selon des sources diplomatiques, les deux responsables ont noté que l'objectif d'un volume commercial de 10 milliards de dollars fixé l'année dernière entre les deux pays avait été dépassé.

Les deux ministres ont également discuté des projets subséquents dans les domaines du commerce, de l'énergie et des transports.

Fidan et Nurtleu ont également discuté des questions régionales et des domaines où une collaboration plus poussée pourrait être établie dans le cadre du Conseil Turcique.

Fidan a également rencontré son homologue irakien Fuad Hussein.

Lors de leur réunion, les préparatifs de la visite prévue du président turc Recep Tayyip Erdogan en Irak ont été évoqués.

Les ministres ont également discuté de la situation sécuritaire en Irak, des développements récents dans la région et du Projet de la Route de Développement.

Suite à un sommet de sécurité turco-irakien tenu à Ankara en décembre, Fidan et Hussein ont également discuté du calendrier d'un sommet de sécurité prévu à Bagdad prochainement.

Par la suite, Fidan a rencontré son homologue libanais Abdallah Bouhabib.

Selon les sources diplomatiques, ils ont discuté des relations bilatérales et des développements récents à Gaza et passé en revue l'impact de la situation à Gaza sur la sécurité et la stabilité de la région.

Lors d’une rencontre avec le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tangara, il a été convenu de renforcer les liens militaires, économiques et culturels.

Les deux ministres ont également discuté des mesures potentielles pour le développement du commerce bilatéral ainsi que de la situation à Gaza dans le contexte des attaques d'Israël.

Fidan a exprimé sa satisfaction quant aux progrès des relations bilatérales dans tous les domaines avec la Gambie, l'un des partenaires importants de la Turquie en Afrique.

Plus tard, Fidan et le ministre tadjik des Affaires étrangères, Sirojiddin Muhriddin ont abordé le calendrier des visites de haut niveau prévues tout au long de l'année et les mesures pouvant être prises pour renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité, de l'éducation et de l'économie.

Muhriddin a informé son homologue turc sur l'état actuel des négociations de démarcation des frontières entre le Tadjikistan et le Kirghizistan, et Fidan a exprimé la satisfaction d'Ankara à cet égard,notant que l'accord atteint contribuerait à la stabilité et à la prospérité de la région.

Les ministres ont également discuté des derniers développements en Afghanistan et de leurs implications pour le Tadjikistan.

Le Forum de Diplomatie d'Antalya accueillera des représentants de 147 pays.

Selon des sources diplomatiques, la troisième édition du forum sera suivie par près de 4 500 participants, incluant 19 chefs d'État, 73 ministres et 57 représentants internationaux.

Le forum, qui se tient sous le thème "Élever la diplomatie en période de crises", couvrira divers sujets tels que les problèmes mondiaux, le changement climatique, la migration, l'islamophobie, les guerres commerciales et l'intelligence artificielle.

Près de 2 000 participants avaient participé au forum de 2021. En 2022, 30 panels ont été organisés, tandis que cette année, 52 panels sont programmés.

Des participants de divers horizons, dont des diplomates et des politiciens, des étudiants, des universitaires et des représentants d'organisations de la société civile et de la communauté des affaires, sont attendus à ce forum.

Plusieurs expositions sont également prévues.