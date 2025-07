Des sources diplomatiques algériennes ont rapporté à Anadolu que l’Algérie ‘’a demandé une réunion urgente à huis clos concernant les derniers développements à Gaza’’. Cette réunion se tiendrait jeudi soir, à 16h00 heure de New York (21h00 GMT), selon ces mêmes sources.

L’initiative algérienne intervient à la suite d’un nouveau carnage commis par l'occupation israélienne, dans la nuit de mercredi à jeudi, contre des civils palestiniens qui attendaient l'arrivée de l'aide humanitaire à proximité du rond-point al Nabulsi, situé dans le sud de la ville de Gaza.

Ce carnage a fait 112 morts et 760 blessés, selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza.

En raison de la guerre et des restrictions israéliennes, la population gazaouie, particulièrement celle des districts de Gaza et du nord de l’enclave palestinienne, est au bord de la famine, tandis qu'une grave pénurie de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant frappe ce territoire à la suite du siège total imposé par Israël.

Le conflit a provoqué le déplacement d'environ deux millions de Palestiniens à l’intérieur de la bande de Gaza, soumise à un blocus israélien depuis 17 ans.

Depuis le 7 octobre dernier, des milliers de Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués dans une guerre acharnée menée par l’armée israélienne dans la bande de Gaza, avec le soutien de Washington.

Le conflit a provoqué également ‘’des destructions massives et une catastrophe humanitaire sans précédent’’, selon l’Onu.